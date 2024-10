Stanno facendo discutere e potrebbero costare il posto in Mediaset ad Andrea Giambruno i fuorionda trasmessi da Striscia la Notizia. Le indiscrezioni sul licenziamento del giornalista ed ex compagno della premier Giorgia Meloni sono state lanciate da Dagospia.

Nel primo video, andato in onda il 18 ottobre, Giambruno è finito nel mirino del tg satirico di Antonio Ricci sia per i complimenti alla collega Viviana Guglielmi che per i continui tocchi “al pacco” e per il linguaggio particolarmente colorito. Ma nel secondo video, andato in onda ieri, il first gentleman si è lasciato andare a una serie di espliciti riferimenti sessuali, creando peraltro imbarazzo tre le interlocutrici.

"Posso toccarmi il pacco mentre vi parlo?", dice Giambruno. "L'hai già fatto", replica una voce femminile che poi prosegue, "sì, me lo hai già chiesto stamattina". Lui prosegue: "Sei aperturista? Come ti chiami? Ci siamo già conosciuti io e te? Dove ti ho già vista, ero ubriaco?".

Poi Giambruno continua: "Sai che io e... xxx abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset, ora lo sai anche tu. Però stiamo cercando anche una terza partecipante, perché noi facciamo le threesome, anche le foursome, però generalmente va a Madrid a ciulare. Hai scopato? Ah, c'è figa? Scopato?". Giambruno poi prosegue con questa donna: "Vuoi entrare a far parte del nostro gruppo di lavoro? Ti piacerebbe? Ma devi darci qualcosa in cambio". Lei risponde: "La mia competenza". Lui: "Devi far parte del nostro gruppo, noi facciamo le foursome". Lei: "C'è un test attitudinale?". Lui: "Si scopa". Poi qualcuno gli fa notare: "Se ti sente Striscia...". Lui minimizza: "Ma dai che ho detto, veniamo dalla pandemia". La ragazza: "Ma se è finita da 5 anni". Lui: "Manco stessimo parlando dell'Agenzia delle entrate".