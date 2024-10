"Ho scoperto di avere il Covid. Sto bene, un po' di tosse fastidiosa ma la mente è lucida". Lo ha dichiarato Pier Ferdinando Casini, in collegamento da casa con L'aria che tira, su La7.

"Stamattina l'ho annunciato a mia madre, ha fatto il solito dramma per il suo bambino. Stai serena, l'erba cattiva non muore mai", ha aggiunto ironizzando l'ex presidente della Camera.

Sull'attuale situazione politica Casini commenta: "Ritengo positivo che Salvini sposi la linea di Draghi e che una parte dei Cinquestelle sposino la linea di Draghi. Solo gli sciocchi non cambiano idea. Apprezzo la coerenza di Di Battista, è rimasto quello di qualche anno fa. Ricordo cosa dicevano i Cinquestelle di Draghi, quando ero presidente della Commissione banche. Ma, ripeto, solo gli sciocchi non cambiano idea. In termini politici Salvini è stato abile: ha portato lo sconcerto a sinistra, si è accreditato a livello europeo. Il Pd in questa vicenda è comunque un partito di serietà, ha fatto sacrifici per tenere il quadro insieme".