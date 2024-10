Carrefour ha ritirato dagli scaffali dei supermercati la crema di riso Alce Nero Baby Food da 250 grammi (lotto 343/15, data di scadenza 09-12-2016) perché potrebbe contente “crema di farro (farina con GLUTINE) all’interno della confezione”.

Il problema, fa sapere l’azienda, riguarda esclusivamente le persone che devono seguire regimi alimentari privi di glutine e/o frumento e invita chi avesse acquistato il prodotto a non utilizzarlo e a contattare gli addetti ai lavori ai numeri 051 6540218 e 051 6540225 o agli indirizzi mail info@alcenero.it controlloqualita@alcenero.it per ulteriori informazioni e per il rimborso del prodotto.