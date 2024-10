“Abbiamo raggiunto un risultato importante a favore dei cittadini siciliani e contro quella politica commerciale degli algoritmi che penalizza gli abitanti della Sicilia, speculando sulla nostra condizione di insularità”. A parlare Renato Schifani, presidente della Regione Sicilia dove, da oggi, venerdì 15 marzo, verrà applicato il bonus per mitigare il caro voli sui collegamenti con tutti gli aeroporti nazionali dagli scali siciliani.

Il contributo economico, come riportato sul sito della Regione, verrà riconosciuto fino al 31 dicembre 2024 ed è pari al 25% del costo del biglietto per ogni singola tratta, fino a un massimo di 75 euro, per tutti i residenti in Sicilia.

Il bonus arriverà al 50% fino a un massimo di 150 euro per le categorie prioritarie, disabili con almeno il 67% di invalidità, studenti e residenti con Isee inferiore a 15mila euro. Per le nuove destinazioni gli sconti non saranno praticabili al momento dell’acquisto, ma a rimborso.

La misura è finanziata dalla Regione siciliana con i propri fondi, 33 milioni di euro sono le risorse stanziate finora.