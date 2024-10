Anche in Sicilia i pastori scendono in strada per manifestare contro il prezzo del latte. A Poggioreale, nel trapanese, si sono radunati un centinaio di allevatori provenienti anche dalle province di Palermo e Agrigento.

Lungo la SS 624 Palermo-Sciacca i pastori hanno rovesciato almeno 3.000 litri di latte così come avvenuto in provincia di Enna, dove una ventina di manifestanti ha bloccato la galleria di ingresso a Regalbuto aderendo alla protesta dei colleghi sardi.

Gli allevatori chiedono che anche in Sicilia siano rivisti i costi del latte.

Domani manifestazioni nel ragusano, mentre sarebbe prevista per domenica prossima una manifestazione nei pressi dell’outlet Sicilia Village, con sversamento del latte in segno di protesta. Nel video in copertina de La Sicilia le immagini da Palermo,