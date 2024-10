Per una famiglia cucinare è la quarta attività a più alto consumo energetico e diventa sempre più facile, con il caro-energia, incappare in bollette dal sapore sempre più aspro.

Ci sono però piccoli gesti quotidiani, che possono aiutare a ridurre i consumi e combattere il cambiamento climatico. Barilla, come riporta Ansa, attraverso una campagna social, vuole incoraggiare gli amanti della pasta "a prendere parte a una rivoluzione ecologica e a compiere un piccolo gesto d'amore per il pianeta", praticando la cottura passiva.

Una tecnica già suggerita e dal premio Nobel Giorgio Parisi e condivisa da diversi chef, tra i quali Davide Oldani chef del Ristorante D'O, 2 Stelle Michelin (e la Stella Verde Michelin, per l'impegno nella cucina sostenibile).

Ma in cosa consiste questa tecnica salva ambiente e soprattutto salva bolletta? Si tratta di far bollire la pasta per 2 minuti per poi spegnere il fuoco e lasciar cuocere passivamente la pasta nell'acqua calda, coprendo la pentola con un coperchio durante il tempo consigliato, per poi scolare la pastasciutta.