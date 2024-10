“Il Governo rischia di vanificare un eventuale intervento su Iva e accise se non risolve a monte l'architettura della fissazioni dei prezzi sui carburanti”.

Lo sostiene, in una nota, l'Angac-Confsal a proposito del caro-distributori mentre è ancora in corso in Sardegna la protesta degli autotrasportatori.

La soglia sollecita "a monte un sistema di controllo (definizione di prezzo industriale) e a valle con la rivisitazione e rimodulazione del sistema normativo contrattuale (definizione prezzo finale)".

Angac-Confsal ha sollecitato anche oggi, nel corso di un incontro con il gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia in Parlamento, l'urgente necessità "di un tavolo di lavoro per costruire un quadro normativo strutturato per riconquistare fiducia e certezza di acquisto da parte dei consumatori".