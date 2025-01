Non si attenua l'impennata dei prezzi dei carburanti, con la benzina che in alcuni distributori in autostrada viaggia già sopra quota 2,3 euro al litro in modalità servito, arrivando a punte di 2,4 euro sulla A1.

L'allarme arriva dal Codacons. Replica a stretto giro il Mimit che puntualizza "il prezzo medio per la benzina in autostrada è 1,896 euro".

Bollette più care per tutti: consumatori e imprese. Mentre l'associazione degli utility manager, Assium, spulciando le offerte sul mercato libero trova la miglior offerta per il gas in salita di 216 euro, la Cgia di Mestre calcola per le imprese un salasso da 13,7 miliardi.