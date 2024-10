Massimo Carminati ha lasciato il carcere di Massama (Oristano) martedì 16 giugno, con una borsa a tracolla e infilandosi di fretta su un taxi per sfuggire ai giornalisti.

Il mancato riconoscimento dell'associazione a delinquere di stampo mafioso per quanto riguarda l'inchiesta sulla vicenda passata alle cronache come "Mafia Capitale", ha favorito la scarcerazione per decorrenza dei termini del protagonista del cosiddetto "Mondo di mezzo".

Carminati, indicato come uno dei più pericolosi e ambigui criminali italiani, in custodia cautelare ha scontato 5 anni e sette mesi. Torna uomo libero, in attesa del giudizio finale. "Mi hanno riconosciuto questo diritto - ha dichiarato -, hanno applicato la legge".