Una giovane di 19 anni, Carlotta C., è morta dopo essere precipitata per sette piani all'interno dell'ex Molino Agostinelli a Roma. Sarebbe stata lì con alcune amiche per fotografare dei murales nella struttura abbandonata da oltre vent'anni. La polizia sta indagando sulla sua morte, avvenuta sabato pomeriggio quando il suo corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco.

Secondo quanto riportato dal Corriere, sembra che la giovane si sia precipitata da una finestra priva di protezioni all'interno di un ex mulino abbandonato. Gli investigatori ritengono che si tratti di un tragico incidente, anche se sono in corso indagini per stabilire chi sia responsabile della manutenzione e della sicurezza della struttura. L'ex mulino, un tempo attivo nella produzione di prodotti a base di grano e farine, è stato chiuso e abbandonato dopo il fallimento.

La polizia ha sequestrato i telefoni cellulari della vittima e dei suoi amici per verificare se la diciannovenne fosse effettivamente entrata nella struttura in rovina per filmare i murales. Sarà l'autopsia a determinare con precisione le circostanze della morte della giovane.