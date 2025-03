"Grazie amore mio per essere stata la mia compagna in due film fondamentali per la mia e per la tua carriera. Saremo ricordati per tanto tempo ancora. Grazie per avermi dato la tua leggerezza, il tuo entusiasmo, il tuo sorriso e la tua preziosa amicizia. E grazie per esser stata un grande, coraggioso esempio per tutti in questo anno così duro e spietato. Ti ho ammirato per la tua forza, per la tua saggezza, per il tuo coraggio. Eri sempre sorridente pur nel verdetto. Sarai sempre sempre nel mio cuore. A tutti i tuoi cari il mio abbraccio più forte. Eleonora sei stata un grande, grande esempio di vita. Non dimenticherò i tuoi ultimi messaggi pieni di dolcezza e vero affetto. Dio ti benedica e ti accolga nel suo grande abbraccio. Carlo".

È messaggio commovente, colmo di affetto e nostalgia quello che Carlo Verdone ha dedicato attraverso le proprie pagine sociale a Eleonora Giorgi, morta questa mattina all'età di 71 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas.

I due hanno girato assieme le due commedie italiane di successo dell'attore e regista, "Borotalco" nel 1982, in cui Giorgi interpretava Nadia Vandelli, e "Compagni di scuola" nel 1988, in cui l'attrice interpretava Valeria Donati.

La battaglia contro la malattia

Nel 2023, Eleonora Giorgi annunciò pubblicamente di essere affetta da tumore al pancreas. La sua forza e la sua determinazione l’hanno portata ad affrontare la malattia con il sorriso, condividendo il suo percorso con il pubblico e sensibilizzando sull’importanza della prevenzione.

Nonostante le difficoltà, Eleonora non aveva mai perso il suo spirito combattivo. In varie interviste aveva parlato con grande lucidità della sua battaglia, raccontando le fasi della terapia e ringraziando chi le è stato vicino, in particolare la sua famiglia e il figlio Paolo, sempre al suo fianco.