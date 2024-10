“Auguri di buon lavoro al generale Gianni Caravelli per la nomina al vertice dell’Aise. Sono certo che continuerà a dare un importante contributo di esperienza e competenza in un ambito così delicato e complesso come quello dell’intelligence”. A parlare è il sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi, per la nomina del Generale Caravelli a direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna.

“Ringrazio il Generale Luciano Carta per aver svolto il suo incarico con professionalità e competenza che hanno consentito all’Agenzia di raggiungere risultati di tutto rilievo. A lui rivolgo sinceri auguri per il nuovo e prestigioso incarico alla Presidenza di Leonardo”, conclude Calvisi.