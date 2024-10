Questa mattina, intorno alle 9, i carabinieri della compagnia di Chivasso hanno rinvenuto un cadavere carbonizzato all'interno di un'auto data alle fiamme in aperta campagna, a Gassino.

I militari del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Torino stanno effettuando i rilievi tecnici con il medico legale incaricato dalla procura di Ivrea.

Ancora incerte le cause dell'incendio dell'auto, una Fiat Panda: sono in corso gli accertamenti. La vittima non è stata ancora identificata.