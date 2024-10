C'è un sospettato ed è stato portato in caserma per l'uccisione di un maresciallo dei Carabinieri di 47 anni in servizio presso la Stazione di Cagnano Varano, in provincia di Foggia.

La vittima si chiamava Vincenzo Di Gennaro.

Il sospettato, secondo una ricostruzione ancora in fase di accertamento, sarebbe stato fermato per un controllo nella piazza del paese garganico ed avrebbe fatto fuoco all'indirizzo della pattuglia. Un altro militare è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale.

Per il maresciallo, vice comandante della Stazione, invece, non c'è stato nulla da fare. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime e il trasferimento in ospedale si è rivelato vano. Le indagini sono condotte dai colleghi del militare ucciso e dal Comando provinciale di Foggia.

La pattuglia era intervenuta dopo la segnalazione di una lite in famiglia che poi è stata raggiunta da colpi di arma da fuoco. Durante il controllo un uomo ha sparato e ucciso il vice comandante della Stazione del posto, maresciallo maggiore Vincenzo Carlo Di Gennaro, di 47 anni, ed ha ferito il collega.

L'uomo avrebbe estratto l'arma durante il controllo ed avrebbe fatto fuoco avvicinandosi ai due Carabinieri che erano nell'auto di servizio. Vano il tentativo del conducente di sottrarsi al fuoco con una manovra. Il presunto omicida è in caserma, indiziato dell'omicidio e del ferimento. Le indagini sono condotte dagli stessi Carabinieri.

Il vice premier Matteo Salvini

"Una preghiera per Vincenzo, un pensiero alla sua famiglia e ai suoi colleghi, il mio impegno perché questo assassino non esca più di galera e perché le Forze dell'Ordine lavorino sempre più sicure, protette e rispettate?. Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini, dopo la morte del Carabiniere rimasto ucciso stamani in una sparatoria nella piazza principale di Cagnano Varano nel Foggiano.

Il vice premier Luigi Di Maio

"Chi tocca un Carabiniere tocca lo Stato, tocca ognuno di noi. Ora basta, ci sarà una reazione!". Lo ha scritto il vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio su Facebook esprimendo il cordoglio e la vicinanza alla famiglia del militare ucciso oggi a Cagnano Varano da un malvivente che ha ferito anche un altro Carabiniere. "Questa mattina durante un ordinario controllo, nella piazza principale di Cagnano Varano - si legge - un criminale ha estratto una pistola e ha sparato contro due nostri Carabinieri. Uno di loro, un maresciallo, è deceduto; l'altro è rimasto ferito ed è in ospedale. Il mio cordoglio, la mia vicinanza alla famiglia e ai cari dei due militari. Questo omicidio non ha colpito solo due servitori dello Stato, ma l'intero Stato. Chi tocca un Carabiniere tocca lo Stato, tocca ognuno di noi. Ora basta, ci sarà una reazione!".