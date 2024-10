Uno è carabiniere in servizio alla presidenza del Consiglio dei ministri, l’altro è parrucchiere. Angelo Orlando e Giuseppe Pezzuto hanno pronunciato il fatidico sì in una cerimonia in alta uniforme e con picchetto d’onore dell’Arma.

Il matrimonio si è tenuto nella Masseria Caselli, a Specchiolla, in Puglia, la regione di entrambi. Come si vede dalle immagini condivise sui social dagli invitati, le nozze hanno rispettato tutto il cerimoniale dell'Arma, compreso il rituale picchetto d'onore dei carabinieri, che hanno composto il ponte di sciabole e, sull'attenti, hanno atteso il passaggio mano nella mano degli sposi. Quindi Angelo e Giuseppe si sono baciati tra i sorrisi e la commozione di parenti e amici.

La coppia vive a Roma. Stanno insieme e convivono da quattro anni. La data scelta per la loro unione, l’8 maggio, non è stata casuale: nello stesso giorno di circa 60 anni fa si erano sposati i genitori di Angelo, che oggi non ci sono più.