La piccola Tea, di appena 20 giorni di vita, non respirava, era cianotica in viso, le urla della mamma che assieme al marito chiedeva aiuto in via Simone de Saint Bon, intorno all’ora di pranzo, hanno attirato l’attenzione di un Carabiniere della Compagnia Trionfale in quel momento libero dal servizio.

Non ha perso tempo il vicebrigadiere Angelo Perillo, che immediatamente è accorso in aiuto ai genitori, preso la bimba dal passeggino e con il permesso del papà, le ha fatto la manovra di Heimlich liberando le vie aeree della neonata che rischiava di morire soffocata. Subito dopo è intervenuto il 118 che ha trasportato la bimba all'ospedale Bambin Gesù dove è arrivata in buone condizioni ed è stata trattenuta in osservazione.

Nel servizio andato in onda sul Tg di Rai 1, Angelo Perillo ha detto senza mezzi termini: “Non sono un eroe, la vera eroina, la guerriera è lei, la piccola, che ora sta bene, questa è la notizia più bella”.

(nella foto, tratta dal servizio del Tg1, il Carabiniere Angelo Perillo)