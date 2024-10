Un maresciallo dei Carabinieri ha salvato la vita di un bambino di 5 anni lanciandosi tra le fiamme di un appartamento che stava andando a fuoco. È accaduto a Mestrino, in provincia di Padova: la notizia la riporta Il Gazzettino. Poco dopo le ore 16 uno dei condomini ha dato l’allarme: l’appartamento sotto al suo stava andando a fuoco. L’uomo è corso alla caserma, che si trova a pochi passi dall’abitazione e ha avvisato i militari, l’allarme è immediatamente giunto anche ai Vigili del Fuoco.

Il vicecomandante della stazione si è precipitato sul luogo dell’incendio e dopo essersi assicurato che una ragazzina di 15 anni che si trovava nell’appartamento stesse bene, è entrato in casa e sfidando il fumo ha salvato il fratellino di 5 anni, che si trovava in camera.

I due fratelli, che si trovavano soli in casa, sono stati curati, non sono in pericolo di vita e a parte qualche graffio anche il maresciallo intervenuto e i suoi colleghi stanno bene. La causa delle fiamme è al momento oggetto di indagine, due appartamenti sono inagibili.