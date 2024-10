Incidente a Capri. Un minibus con a bordo una decina di persone è uscito di strada precipitando per alcuni metri nella zona di Marina Grande. Sul posto sono presenti i soccorsi che stanno recuperando i passeggeri, alcuni dei quali hanno riportato ferite. Non risultano deceduti. Sul posto sono presenti anche i carabinieri.

L'incidente è avvenuto intorno alle 11.30. Il minibus era partito dal porto di Marina Grande e aveva percorso alcuni metri di via Marina Grande, attraversando le prime due curve, quando per motivi ancora da accertare è uscito fuori strada, precipitando per circa 5 metri nei pressi di uno stabilimento balneare. Sul posto sono subito giunti i soccorsi e le forze dell'ordine. Indaga la polizia di Stato.