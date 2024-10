Hanno ucciso brutalmente un’indifesa capretta a calci, tra le risate e le macabre riprese con il cellulare, per poi postare il video sui social.

La povera capretta si era timidamente avvicinata a un gruppo di 18enni che stavano festeggiando un compleanno in un agriturismo a Fiuggi, quando uno di loro le ha sferrato un calcio senza pietà e ha continuato finché l’innocente animaletto è morto tra le terribili risate del resto della tavolata. Il gesto orribile è stato filmato da un altro 18enne che incitava l’amico a non fermarsi.

“Questa è un’azione criminale di un’inaudita violenza che deve essere punita severamente e che soprattutto non deve passare sotto silenzio – ha scritto in una nota l’associazione animalista AIDAA - per questo abbiamo deciso come associazione di denunciare sia l’autore dell’omicidio della capretta sia il suo amico che ha ripreso tutto quanto. Devono pagare caro!”, conclude la nota animalista.