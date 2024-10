“La Sardegna ha diritto alla continuità, Bruxelles non può calpestare i diritti dei sardi”. Così Ugo Cappellacci e Pietro Pittalis, deputati di Forza Italia, annunciano di aver presentato un’interrogazione al ministro Toninelli affinché “intervenga presso la Commissione Europea affinché non impedisca il varo della nuova continuità territoriale sarda e rispetti l’articolo 16 del Regolamento 1008/2008”.

“Questa volta – proseguono i due esponenti azzurri – è lo Stato italiano a dover invitare Bruxelles al rispetto delle regole e non viceversa, perché le norme parlano chiaro: la Sardegna è un’isola e nessun burocrate può affermare che ci siano alternative per raggiungere la penisola in tre ore con altri mezzi, con ‘frequenze sufficienti, coincidenze e orari adeguati’. Né può essere ignorato – sottolineano Cappellacci e Pittalis – il passaggio in cui lo stesso regolamento evidenzia che il fine della continuità territoriale è lo sviluppo economico-sociale della Regione”.

“Occorre intervenire e bisogna farlo subito perché l’attuale continuità e già scaduta ed è in proroga. Questa è una battaglia che deve essere condotta da tutte le forze politiche, nessuna esclusa. Bisogna alzare la voce per far rispettare i diritti dei sardi e quello dell’intera comunità nazionale ad avere un pieno ed effettivo collegamento tra i propri territori”.