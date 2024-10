Sono sardi i presidenti della commissione Affari sociali e della commissione Trasporti della Camera. Si tratta di Ugo Cappellacci, coordinatore regionale di Forza Italia, e Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d’Italia.

“Ora subito al lavoro per dare risposte sulle emergenze” ha dichiarato Cappellacci, che si è detto pronto a lavorare nel suo nuovo incarico di "grande onore e responsabilità per restituire alla nostra comunità nazionale quel vivere sociale che è stato gravemente limitato dalla pandemia, per dare più forza al diritto alla salute, alla famiglia in un momento storico in cui c'è un forte bisogno di restituire certezze e punti di riferimento agli italiani".

“Desidero rivolgere un ringraziamento al presidente Berlusconi per aver indicato il mio nome - ha aggiunto Cappellacci - ai colleghi del centrodestra per il sostegno e anche alle opposizioni con le quali sono certo che sui temi che andremo ad esaminare sapremo trovare numerosi punti di incontro delle rispettive volontà politiche”.

“Una testimonianza di attenzione alla Sardegna e una testimonianza di fiducia personale da parte della premier Giorgia Meloni”. Così Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d'Italia e neo presidente della commissione Trasporti a Montecitorio commenta il suo nuovo incarico. Anche Deidda è pronto a lavorare per trovare “una soluzione ai nodi storici come la continuità territoriale aerea e marittima e le ferrovie, come quella di Nuoro che attende da troppi anni, senza dimenticare l'autotrasporto. Un lavoro - conclude - che sono sicuro porteremo avanti con tutti i componenti della commissione, maggioranza e opposizione, tutti componenti validi e preparati”.