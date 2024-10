Dalle prime ore di questa mattina, in provincia di Latina, è in corso un'operazione della Squadra Mobile e del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato nei confronti di un'organizzazione criminale dedita allo sfruttamento del lavoro ed al caporalato. A farne le spese centinaia di stranieri impiegati in lavori agricoli, costretti a lavorare in condizioni disumane.

Sei gli arresti, tra cui un sindacalista ed un ispettore del lavoro operanti nella provincia di Latina.