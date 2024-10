Crisi economica e ansia da attentati non hanno mitigato da un lato l'impegno da parte delle amministrazioni comunali di regalare la festa in piazza per festeggiare l'arrivo del 2017, dall'altro quello della gente di continuare a vivere la propria vita senza farsi condizionare dalla paura.

Dal Nord al Sud, Isole comprese, la notte di CAPODANNO s’accenderà di musica e luci.

A Potenza, in piazza Mario Pagano, si raduneranno in questo 31 dicembre gli artisti del tradizionale "L'anno che verra'" di Rai1. A fare il countdown Amadeus con Teo Teocoli insieme a Nek, Arisa, Edoardo Bennato, Tony Hadley, Noemi, Benji & Fede, Alex Britti, Valerio Scanu, Gazebo, Sandy Marton, Silvia Mezzanotte, Antonio Mezzancella, Lorenza Mario e la lista non finisce qua.

La piazza scelta da Canale 5 per il suo conto alla rovescia è quella del comune terremotato di Civitanova Marche.

Sul palco ospitato in piazza XX settembre il cantante napoletano si esibirà insieme a tanti amici e colleghi tra cui Michele Zarrillo, Giulia Luzi, Sergio Sylvestre, Loredana Berte', Raf, Giovanni Caccamo e, naturalmente, la compagna Anna Tatangelo.

Risalendo l'Italia da Sud a Nord ecco Carmen Consoli che dalla Notte della Taranta, di cui è stata Maestro concertatore quest'estate, porterà l'orchestra in piazza Duomo a Catania.

A Palermo, invece, in piazza Politeama si esibiranno Luca Carboni e Morgan, mentre Nino D'Angelo canterà in piazza Giulio Cesare.

A Messina, in piazza Duomo, toccherà a Simone Cristicchi e Mario Incudine.

In Sardegna a Cagliari il più famoso a cantare in piazza Yenne sara' Madh, già finalista di X Factor 2014; a Sassari in piazza Italia ci saranno l'ex voce dei Tazenda, Beppe Dettori, e Raphael Gualazzi. Passando alla terraferma a far ballare i cosentini in piazza Italia ci penserà Alvar Soler, giudice fresco vincitore di X Factor.

A Salerno, in piazza Amendola, l'atmosfera sarà decisamente diversa perché' l'intrattenitore sara' Antonello Venditti. Ricco il cast del concerto napoletano di piazza del Plebiscito: con i conduttori di Radio Kiss Kiss, Pippo Pelo, Adriana e Max Giannini, saranno in scena Stadio, Tiromancino, Clementino, Franco Ricciardi, Valerio Jovine e Giulia Luzi.

J-Ax e Fedez, che presto presenteranno il primo album in coppia, canteranno a Bari in piazza della Liberta'.

Risalendo l'Adriatico a Rimini, in piazzale Fellini, ci sara' Francesco Renga, mentre a Pescara in piazza della Rinascita tocca ai Negrita.

A Firenze, dove il sindaco Nardella ha invitato i romani orfani della festa, Marco Mengoni animerà il Capodanno in piazzale Michelangelo.

A Bologna la festa sara' in tono minore, con molta dance e l'animazione affidata ai deejay locali Nas1 e Rou.

A Milano nella centrale piazza Duomo, protetta dai panettoni in cemento armato, si daranno il cambio Annalisa e Mario Biondi, cui toccherà il compito di traghettare i meneghini nel nuovo anno.

