Il danno alla linea aerea provocato dal pantografo di un treno in partenza alla stazione Centrale di Milano ha causato un sabato di passione per i viaggiatori italiani, causando una serie di ritardi fino a due ore di attesa per i passeggeri.

Da Trenitalia il consiglio: "non viaggiate", con rimborso dei biglietti. Poi le linee sono state riattivate.

Il caos dei treni è diventato, puntualmente, un caso politico, con le opposizioni all'attacco del ministro dei Trasporti Matteo Salvini. "Pensa solo al Viminale", l'affondo della leader dem Elly Schlein. "Si è perso a guardare i satelliti di Musk", dice il capo del M5s Giuseppe Conte.

Lega e Mit difendono il ministro: "C'è una grave carenza delle infrastrutture, che Salvini sta risolvendo".