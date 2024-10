Giornata di sbarchi a Lampedusa. Sale a quota 1.186 il numero complessivo dei migranti giunti sulla più grande isola delle Pelagie in poche ore. L'hotspot è ormai al collasso mentre le motovedette della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza continuano a trarre in salvo uomini, donne e bambini di varie nazionalità. Sei sbarchi nelle ultime ore, tutti i passeggeri, dopo un primo triage sanitario, sono stati condotti nell'hotspot dell'isola di contrada Imbriacola.

Una nuova richiesta di soccorso nel Mediterraneo arriva ad Alarm Phone, la terza della giornata. Si tratta di una barca con 96 a bordo al largo della Libia, in area sar maltese, come le altre due. Sull'imbarcazione vi sarebbero anche donne incinte e bimbi che chiedono aiuto.

"E' necessario un incontro col presidente Draghi, con milioni di italiani in difficoltà non possiamo pensare a migliaia di clandestini (già 12.000 sbarcati da inizio anno, quasi 1.000 solo stamattina)". Lo ha scritto in un post su Facebook il leader della Lega Matteo Salvini.