Un bambino di 3 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere schiacciato dal cancello di ferro di uno stabilimento balneare nel Cosentino, che è crollato travolgendo il piccolo.

L’accaduto nella serata di ieri, sabato 29 giugno, attorno alle 18:30. Per il bimbo, che al momento del crollo si trovava nelle vicinanze con i genitori, è intervenuto l’elisoccorso, che lo ha trasportato in ospedale dov’è stato ricoverato in terapia intensiva e le sue condizioni, come riporta Sky Tg24, sono molto gravi.

Sul posto i Carabinieri che stanno indagando sulle cause del crollo del cancello.