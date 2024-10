Un Canadair dei Vigili del fuoco, in servizio antincendio, è precipitato sull'Etna. Il velivolo era impegnato nello spegnimento di un incendio boschivo in corso sul monte Calcinera, nel comune di Linguaglossa, in provincia di Catania.

In base a prime informazioni, sembrerebbe che un'ala del Canadair, partito da Lamezia Terme, abbia urtato contro un costone della montagna e l'aereo sia esploso una volta toccato terra. Al momento nell’area sono al lavoro le squadre di ricerca e soccorso.

Sarebbero due le vittime, i due piloti che si trovavano a bordo del velivolo che, poco prima del terribile incidente, aveva effettuato un rifornimento d’acqua a Giarre, sempre nel catanese.