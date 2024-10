Sono tre gli atleti della FederScherma accusati di stupro ai danni della campionessa di scherma dell’Uzbekistan, che ha denunciato una violenza sessuale di gruppo il 9 agosto 2022. Si tratta di un 18enne, di un 20enne e di un minorenne.

La violenza sarebbe avvenuta tra il 4 e il 5 agosto 2022, quando la giovane atleta, durante un ritiro pre estivo in provincia di Siena, si è trovata al suo risveglio piena di dolori ovunque, in una stanza con i 3 ragazzi che, secondo quanto riferito dalla vittima, ridacchiavano e si rivestivano, mentre facevano battute sessuali su di lei.

La madre della ragazza, allertata dalla figlia, la portò immediatamente al Pronto Soccorso e denunciò lo stupro. Dopo due giorni di ricovero, la giovane aveva ancora ecchimosi su tutto il corpo. Nelle sue urine sono state trovate tracce di eroina, ma lei di quella notte non ricorda nulla se non i festeggiamenti della sera prima in un bar con la squadra,

Al momento, la schermitrice afferma, come riporta Il Messaggero che “la sua vita è rovinata e che sta pensando di lasciare lo sport”.