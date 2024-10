E’ diventata virale la foto della donna che cammina per le strade di Venezia mezza nuda. Per non rovinare i pantaloni e gli stivali ha deciso di attraversare una calle in mutande.

“Siamo rimasti cosi, in mutande” è il commento della donna nel momento in cui la città di Venezia attraversa una difficile giornata a causa dell’acqua alta da record.

Intanto, per la giornata di oggi l'acqua alta è prevista di 125-130 cm alle ore 10.50. E' quanto rende noto il comune. Dopo il picco di 187 centimetri di martedì notte, la notte ha segnato una relativa tregua.

Secondo il servizio di previsioni del Comune, tuttavia, il livello tornerà a salire: oggi con il picco previsto alle 10.50, e domani con un picco di circa 140 centimetri previsto attualmente alle 11.20.