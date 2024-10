“L’occupazione da parte dei militanti di Casapound di uno stabile appartenente all’aeronautica militare è un atto gravissimo. La Difesa si è già attivata sporgendo senza indugi una denuncia-querela ai carabinieri per il successivo coinvolgimento dell’autorità giudiziaria competente e predisponendo gli atti propedeutici per effettuare la richiesta di sgombero”. Lo ha dichiarato il Sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi, in merito all’occupazione di un immobile della Difesa ubicato ad Ostia.

“L’immobile della Difesa occupato illegalmente è un edificio mai ultimato, a seguito di un contenzioso con la Regione Lazio e con il Comune di Roma. La struttura, non completata e non classificabile come alloggio di servizio, non è stata mai impiegata per le finalità dell’Amministrazione della Difesa. In passato l’Aeronautica militare aveva più volte provveduto a ripristinare la recinzione ed il varco di ingresso, segnalando al Comando della Polizia Municipale l’accesso non autorizzato da parte di estranei” ha concluso Calvisi.