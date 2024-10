Ci saranno degli accertamenti da parte della Asl e della Procura a Firenze per far luce sulla morte di un addetto delle pulizie di 61 anni, Stefano Olmastroni, che si è sentito male in un magazzino.

La vicenda è stata riportata dal quotidiano La Nazione. Si ipotizza che la causa sia una sospetta ipertermia. Il 61enne aveva iniziato il turno alle 15 e un quarto d’ora dopo si è sentito male ed è svenuto.

A dare l’allarme è stato un collega e sul posto è arrivato il personale del 118 che lo ha trasportato in ospedale, dove i medici gli hanno riscontrato una temperatura corporea di 43°C. Una serie di aggravamenti avrebbero determinato il decesso.