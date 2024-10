Le temperature di fine ottobre si stanno comportando come se fosse fine agosto per il terzo anno di fila, con un caldo anomalo che si protrae anche in novembre. Lorenzo Tedici, meteorologo di www.iLMeteo.it, ha sottolineato questa tendenza, che secondo lui conferma i cambiamenti climatici in corso, fornendo dettagli precisi: "Nei prossimi giorni, le massime si manterranno su valori tipici di fine agosto/inizio settembre, con 28 gradi a Palermo, 26-27 a Catania e Siracusa, 25 ad Agrigento, Messina e Reggio Calabria, 24 a Bolzano, Napoli e Roma." Tedici ha poi ricordato che l'anno scorso, il 30 ottobre, le temperature erano ancora più elevate, con picchi di 32 gradi a Palermo, 30 a Olbia, 29 ad Alghero e Termoli, 28 a Latina e Trapani, 27 a Cagliari, Napoli, Salerno e Roma.Anche nel 2022 si registrarono anomalie simili, con massime di 27 gradi a Forlì e Roma il 30 ottobre, 26 a Bologna, Firenze, Napoli, Padova, Pisa e Verona. Tedici ha commentato che superare i 25 gradi alla fine di ottobre sembra essere diventata la norma. Le temperature 'normali' per il periodo di Halloween dovrebbero aggirarsi intorno ai 17 gradi al Nord, 19 al Centro e 22 al Sud. Guardando alle previsioni future, il meteorologo prevede che l'anticiclone di matrice subtropicale continuerà a influenzare il clima italiano per almeno 7-10 giorni, portando tempo soleggiato soprattutto in montagna e al Centro Sud; nelle pianure del Nord e nei fondovalle interni sono attese nebbie notturne in aumento, con inversioni termiche che potrebbero causare un aumento significativo dello smog nei prossimi giorni.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per oggi, mercoledì 30 ottobre: cielo irregolarmente nuvoloso, temperature: stazionarie in entrambi i valori, venti deboli o localmente moderati dai quadranti orientali con rinforzi lungo le coste sud-occidentali, mari mossi.

Previsioni per domani, giovedì 31 ottobre: cielo poco nuvoloso, temperature stazionarie in entrambi i valori, venti deboli o localmente moderati dai quadranti orientali, mari mossi.

Fonte ARPAS Sardegna

Tendenza per i giorni successivi: le giornate di venerdì e sabato saranno caratterizzate da cielo irregolarmente nuvoloso. Le temperature non subiranno variazioni significative. I venti soffieranno deboli prevalentemente da Sud-Est. I mari saranno generalmente mossi.