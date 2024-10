Il caldo africano prepara un weekend da record in Italia. Il maltempo che ha colpito alcune zone del Nord nelle ultime ore con pioggia e temporali si appresta, già da oggi 14 luglio, ad andare in archivio. Sole e temperature alte per l'anticiclone africano Cerbero da Milano a Roma, da Napoli a Palermo, con un elenco di 10 città da bollino rosso secondo i parametri del ministero della Salute.



Caldo torrido e campanello d'allarme per la salute di fragili, anziani e bambini a Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Bollino arancione a Bari, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Messina e Palermo. Bollino giallo a Ancona, Bolzano, Brescia, Genova, Milano, Napoli, Reggio Calabria e Trieste.



Il caldo, verso il weekend, è destinato ad accentuarsi con una staffetta tra anticicloni: Cerbero lascia il posto a Caronte, che porta in dono l'estate 'totale'. Dalla giornata di domenica 16 luglio, in particolare, si prospettano temperature di quasi 40 gradi tra Firenze e Roma. La soglia verrà superata in Sardegna nelle stesse ore. Sarà l'antipasto della prossima settimana, che rischia di diventare memorabile, da record. I 40 gradi potrebbero essere superati in diverse città - con Roma, Firenze e Bologna in pole position - e con il 'bonus', si fa per dire, di un'umidità elevatissima.