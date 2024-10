Quella che sta per iniziare sarà una settimana di grande caldo, come anticipato dalla Protezione Civile che lancia l'allarme. Nei prossimi giorni il rischio incendi aumenterà in tutto il paese, complici le temperature che potrebbero superare i 45 gradi. Per questo è necessaria la massima attenzione da parte delle istituzioni e la collaborazione dei cittadini.

A chiedere il massimo impegno per evitare una nuova emergenza è il capo del Dipartimento di Protezione civile Fabrizio Curcio. Fino a Ferragosto l'Italia sarà investita da un'ondata di caldo africano, con temperature che arriveranno a 45 gradi al Sud, a 36-37 gradi nelle città della pianura Padana e fino a 28-30 gradi a 1.500 metri.

"Un evento estremo con pochi precedenti", anticipano gli esperti, provocato da un campo di alta pressione sub-tropicale che investirà il Mediterraneo e che avrà il suo epicentro nelle giornate tra martedì e giovedì

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il Dpcm che dispone la mobilitazione nazionale del sistema di protezione Civile. Curcio punta ad evitare che la già complessa situazione incendi, soprattutto al sud (principalmente in Calabria), sfugga di mano. "Abbiamo alle spalle giornate impegnative e drammatiche sul fronte della lotta agli incendi e le temperature che ci attendono impongono la massima attenzione", dice il capo della Protezione Civile.

"noi non faremo mancare il nostro supporto alle regioni maggiormente colpite da questi eventi, siamo al lavoro senza sosta per contenere i roghi, ma «chiediamo ai cittadini la massima collaborazione e cautela. È fondamentale evitare ogni comportamento che possa generare incendi e segnalare tempestivamente anche roghi di piccola entità".