“Questa mattina ho avuto un incontro cordiale e costruttivo con il governatore della Regione Sardegna, Christian Solinas, a cui ho esposto le linee dell'autonomia regionale differenziata, Iinee che mi sembra siano state ampiamente condivise dallo stesso Solinas. Che a sua volta mi ha rappresentato l'interesse della sua Regione affinché, di intesa con il ministro per le Riforme, possa essere avviato l'iter per una proposta di legge costituzionale di iniziativa governativa per modificare lo statuto della Regione Sardegna includendovi la tutela della lingua sarda, della cultura sarda e del relativo patrimonio”. Lo dichiara il Ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie, Roberto Calderoli, che ha poi aggiunto: “Per questo mi attiverò immediatamente per chiedere un incontro con il ministro Elisabetta Casellati per concordare un percorso comune per questa riforma”.