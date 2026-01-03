Una storia di solidarietà che scalda il cuore arriva da Prato ed è stata riportata da La Nazione.

Una coppia di anziani era rimasta al gelo, a causa della rottura della caldaia, durante la notte di Capodanno, così, attraverso una segnalazione, ha richiesto l'intervento della Polizia, la quale ha prontamente inviato una pattuglia per soccorrere la coppia.

Una volta sul posto, gli agenti hanno constatato che la temperatura all'interno dell'abitazione era pericolosamente bassa, soprattutto per il marito anziano che aveva problemi di salute e di deambulazione.

Dopo aver verificato che la caldaia non funzionava correttamente, causando il mancato riscaldamento della casa, gli agenti hanno lavorato per ripristinare l'impianto e garantire un ambiente confortevole e sicuro per la coppia.

Grazie alla pronta ed efficace azione della polizia, la temperatura della casa è stata riportata a livelli accettabili, permettendo agli anziani di trascorrere la serata in condizioni migliori.