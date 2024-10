Dopo sei ore di camera di consiglio si è concluso in Cassazione il processo di Calciopoli con la prescrizione di Luciano Moggi e Antonio Giraudo. L’ex direttore generale della Juventus in appello era stato condannato a due anni e 4 mesi, mentre l’ex amministratore delegato bianconero a un anno e 8 mesi.

La Corte ha confermato l'associazione a delinquere, reato però estinto e annullato.

Scagionati da ogni accusa gli ex arbitri Paolo Bertini e Antonio Dattilo. Confermata la condanna a 10 mesi di reclusione (pena sospesa) per l'ex arbitro Massimo De Santis, che aveva rinunciato alla prescrizione.

"Abbiamo scherzato per nove anni – ha commentato Moggi -, il processo si è risolto nel nulla, solo tante spese. E' stato accertato che il campionato era regolare, regolari i sorteggi e le conversazioni co le schede estere non ci sono state".