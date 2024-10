“Soddisfatti, ma non un punto di arrivo. Piuttosto buone basi su cui lavorare per migliorare complessivamente la città per renderla sempre più a misura d'uomo e sempre più vivibile per i concittadini e per chi viene a visitarla”. Queste le parole scelte dal sindaco Paolo Truzzu per commentare i dati di Ecosistema Urbano del Sole 24 Ore, l’indagine condotta da Legambiente nel 2020, in collaborazione con Ambiente Italia, e presentata stamani al Thotel sullo stato di salute dei capoluoghi di provincia italiani e che premia Cagliari e il lavoro fatto negli ultimi anni, sul fronte aria, acqua, rifiuti, mobilità e ambiente. La Conferenza è stata organizzata da Legambiente e introdotta dal presidente di Legambiente Cagliari Ahmed Naciri.

La prima città sarda si posiziona nella top venti, al 16esimo posto su 105, confermando la tendenza positiva degli ultimi anni, visto che appena nel 2019 era al 36esimo.

L'Amministrazione comunale punta dunque in alto. “Siamo continuando a lavorare. E con le nuove risorse (10 milioni di euro) del PNRR per il verde pubblico – ha aggiunto il primo cittadino – con tanti nuovi alberi saranno migliorati il verde pubblico in città, gli spazi a disposizione dei più giovani con interventi sulle scuole per rendere le aree cortilizie fruibili 365 giorni all'anno”.