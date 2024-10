Il caffè rimane lo stesso: caldo, cremoso e aromatico. Ciò che cambia è il modo di prepararlo in uno dei Paesi al mondo che più tra tutti non rinuncerebbe mai ad un buon espresso, sia al bar che in casa.

Consumo di caffè: come cambiano i gusti in Italia, dinamica azienda Made In Italy specializzata nella produzione e vendita diretta di capsule e cialde compatibili per caffè espresso e bevande calde. Cosa è cambiato tra le abitudini degli italiani rispetto alla sacralità del caffè? Quali sono le nuove tendenze di gusto e di palato in materia di espresso? Lo scopriamo in questo approfondimento.

Non solo Moka

Avresti mai creduto che la nostra amatissima e venerata Moka potesse essere affiancata, soprattutto in casa, dalle macchine per caffè espresso in cialde e capsule? Se sei un inguaribile romantico del caffè preparato con la Moka sicuramente stai pensando di no.

Eppure dai dati emersi le nostre abitudini sono cambiate, a dimostrazione del fatto che gli italiani non solo fanatici del cibo e delle bevande ma attenti estimatori e palati più che esigenti. Quindi le innovazioni sono sempre ben accolte a patto che possano soddisfare e sublimare il nostro gusto con valide e meritevoli alternative.

I dati sui consumi di caffè: aumentano gli utilizzatore di capsule e cialde

Nel 2014 la Moka era il metodo principale a cui facevano ricorso la maggioranza degli italiani per preparare un buon caffè in casa. Nel 2021, invece, lo scenario è quasi completamente ribaltato perché, al fianco di un 37% di utilizzatori di Moka si è guadagnato ben 11 punti percentuali il caffè preparato con la macchina per capsule e cialde.

Le ragioni di questo cambiamento potrebbero essere molteplici e tra queste possiamo menzionare la voglia di portare in casa o in ufficio la qualità dell’espresso buono come al bar oppure lo sfizio di concederci anche altre bevande, come un bel cappuccino cremoso, senza doverci per forza spostare da casa.

Le altre abitudini di consumo di caffè in Italia

Questo dato non sancisce il tramonto della Moka ma, semplicemente, l’ingresso delle macchine per caffè in capsule e cialde nel nostro paniere di consumi. Se osserviamo gli altri dati dell’infografica, infatti, emerge che assieme all’espresso, figurano tante altre bevande che adoriamo concederci durante la giornata tra cui ginseng, orzo, cappuccino e marocchino. Per i palati più decisi, invece, continuano a presenziare le variazioni dell’espresso tra cui il caffè ristretto, quello lungo, quello macchiato e quello corretto per digerire un pasto sostanzioso.

Cosa non è cambiato?

Il caffè rimane un punto fermo per socializzare, accogliere un ospite o fare una pausa. Continua ad essere la piccola evasione quotidiana, il break a ridotto contenuto calorico o la scusa per fare due chiacchiere con una persona cara che non vediamo da tempo. 1 italiano su 2 continua ad iniziare la giornata con il caffè e a considerarlo un momento di convivialità, cura di sé, sferzata di energia o passo obbligato per la colazione.

Che sia preparato con la Moka o con una macchina per cialde di ultima generazione il caffè rappresenta una delle bevande più diffuse nelle case e negli uffici degli italiani. Questo è (forse) l’unico dato che, nonostante le evoluzioni e gli scombussolamenti che si avvicendano nel nostro Paese, resterà fermo dov’è: il caffè espresso è la bevanda a cui non rinunceremo mai.

