Sette adulti e un bambino di 7 mesi sono caduti ieri e oggi nelle acque del lago di Braies, in Alto Adige, mentre camminavano sulla superficie ghiacciata resa fragile dalle temperature in aumento degli ultimi giorni.

Secondo quanto ricostruito finora, la prima a cadere in acqua sarebbe stata la famiglia con il piccolo. Subito dopo la persona intervenuta per tentare di dare soccorso. Le altre quattro persone coinvolte sono invece cadute in acqua in momenti diversi.

Tutte le persone salvate sono in condizioni di forte ipotermia. Il bimbo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Innsbruck.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il Soccorso alpino, la Croce bianca, l’elisoccorso e i carabinieri.