Assunto da appena due settimane, ha perso la vita sul posto di lavoro. Marian Nicolae Holban, 30enne di origini romene, stava lavorando in un supermercato di Dese, nel Veneziano, quando improvvisamente si è accasciato a terra, sbattendo violentemente la testa, e ha perso i sensi.

L’uomo stava manovrando un carrello per spostare della merce quando è crollato a terra e non è più tornato cosciente. Sono stati i colleghi i primi a soccorrerlo e a lanciare l’allarme ma nonostante il trasferimento in ospedale il 30enne dopo poche è deceduto. Troppo grave il trauma cranico.

Sul suo caso il pubblico ministero della Procura di Venezia, Lucia D’Alessandro, ha aperto un’indagine per accertare se si sia trattato di un malore o di un incidente sul lavoro.