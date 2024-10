“Siamo al completo, la prossima volta chiami per prenotare” è stata la risposta della titolare di una trattoria romana alla conduttrice Andrea Delogu e al suo fidanzato quando si sono recati nel locale per pranzare. La notizia è stata riportata da Tg Com 24.

La coppia era appena uscita dalla palestra e indossava quindi abiti sportivi. "Ero in tuta - ha riferito Delogu sui social - e ci hanno rimbalzato perché eravamo vestiti male. Cioè, siamo nel 2022 e ancora il dress code?". Delogu ha spiegato che la ristoratrice le consigliava di prenotare telefonicamente e così lei ha fatto, chiamando dopo essere stata cacciata, e prenotando un tavolo poco dopo, che quindi sarebbe stato disponibile.

"Finisco la palestra, ero vestita da palestra. Vado sotto casa, dove ha aperto una trattoria e così volevo provarla – ha scritto la conduttrice - Vado dalla signora fuori e le chiedo se ci sono due posti per mangiare. Questa signora mi squadra, squadra la persona che era con me. Eravamo vestiti da palestra, niente di che, e ci dice che il ristorante è pieno. Perché mi dici una balla? Mi ha fatto incazzare la bugia, ci sono rimasta male" ha concluso Delogu.