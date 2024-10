Dalle 23 del 18 maggio il coprifuoco slitta alle 23, dal 7 giugno a mezzanotte, dal 21 giugno sarà abolito. Sono le indicazioni della cabina di regia del governo sulle riaperture.

Il premier Mario Draghi accelera i tempi per il varo del nuovo decreto col quale entreranno in vigore una serie di allentamenti delle misure in atto per contrastare i contagi da coronavirus.

Queste le proposte emerse dalla cabina di regia:

- il coprifuoco slitta alle 23 da domani sera, dal 7 giugno a mezzanotte, dal 21 giugno sarà abolito

- i matrimoni potranno festeggiarsi all'aperto e al chiuso con green pass dal 15 giugno

- palestre aperte dal 24 maggio, sale da gioco e piscine al chiuso il 1° luglio -

- centri commerciali dal prossimo weekend

- clienti al bancone del bar e ristoranti al chiuso anche a cena dal 1° giugno

- impianti da sci aperti dal 22 maggio

- corsi di formazione al via dal 1° luglio

- congressi dal 15 giugno con green pass

- parchi tematici dal 15 giugno.

Alla cabina di regia politica, convocata a Palazzo Chigi, partecipano in presenza il premier Mario Draghi, i ministri Speranza, Gelmini, Giorgetti, Franceschini, Patuanelli e Bonetti e il sottosegretario Garofoli. Presenti anche il portavoce del Comitato tecnico-scientifico Brusaferro e il coordinatore Locatelli. Il governo potrebbe varare già oggi il nuovo provvedimento.