Blanco compie 20 anni. Uno degli artisti più amati dai giovani festeggia oggi, 10 febbraio, il suo compleanno. Un traguardo bagnato da qualche critica di troppo dopo quanto accaduto a Sanremo nel corso della prima serata del Festival in corso, quando il cantautore bresciano ha reagito male a un problema tecnico distruggendo le composizioni floreali che arredavano il palco.

Salito alla ribalta nel 2021 con i successi La canzone nostra e Mi fai impazzire, arrivati al vertice della Top Singoli italiana. Ha in seguito pubblicato il suo primo album "Blu celeste", trainato dai singoli Notti in bianco, Paraocchi e l'omonimo brano. Nel 2022 ha vinto, in coppia con Mahmood, il 72º Festival di Sanremo con Brividi, brano entrato nelle classifiche di vari Paesi e con il quale ha rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest 2022 di Torino classificandosi al 6º posto.

Il 27 gennaio 2023, Riccardo Fabbriconi (alias Blanco) pubblica il singolo L'isola delle rose. Il 7 febbraio 2023 è ospite alla prima serata del Festival di Sanremo e, dopo aver cantato insieme a Mahmood Brividi, brano vincitore della precedente edizione, ha presentato per la prima volta dal vivo il nuovo singolo. Tuttavia, a causa di problemi tecnici, Blanco non è riuscito a cantare il brano e, a metà esibizione, ha cominciato a distruggere gli arredi floreali di rose presenti sul palco. Il gesto è stato salutato da una pioggia di fischi da parte del pubblico sanremese e il giorno successivo il cantante si è scusato tramite i social.