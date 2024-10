Se n’è andata per sempre dopo una terribile agonia, Antonella Iaccarino, la 48enne finita in ospedale un mese e mezzo fa a seguito di una lite condominiale con un vicino che le aveva dato fuoco.

La drammatica vicenda è accaduta a Quarto, nel Napoletano. L’uomo, un 53enne già noto alle forze dell’ordine, aveva ricoperto il corpo della 48enne di liquido infiammabile per poi bruciarla viva. Il tutto, pare, per un lenzuolo steso che ostruiva l'ingresso dell'uomo nel suo box. In passato, come riporta Leggo, c'erano già stati dissidi tra loro, ma quella drammatica tarda mattinata del 5 settembre avevano litigato fino all’azione violenta di lui.

I soccorsi sono arrivati immediatamente e la donna è stata portata all'ospedale Cardarelli di Napoli in prognosi riservata con ustioni di terzo grado su metà del corpo. Per l’uomo è scattato l’arresto con l’accusa di tentato omicidio aggravato dai futili motivi.

Oggi il drammatico epilogo con la morte di Antonella, il cui corpo è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli esami autoptici.