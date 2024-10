A Fabio Briatore proprio non va giù la decisione del Ministero della Salute, Beatrice Lorenzin, di vietare il porcetto sardo all’Expo 2015, a causa della peste suina.

Questa mattina, alle 7,36, l’imprenditore scrive un altro post su Twitter:

“Pare che la ministra Lorenzin e politici sardi datevi da fare si stiano muovendo, il porceddu sarà a Milano, politici sardi datevi da fre”.

Flavio Briatore si unisce, dunque, alle proteste di tanti sardi e dei rappresentanti della Regione Sardegna: “Il porcetto – ha affermato l’assessore dell’Agricoltura, Elisabetta Falchi - non può rimanere alla porta dell’Expo 2015, poiché si tratta di un alimento sicuro e di eccellenza del Made in Italy. Si tratta di prodotti nati e allevati in Sardegna - ha aggiunto l'esponente della Giunta Pigliaru - in condizioni di biosicurezza massime, riconosciute non solo a livello nazionale, ma anche europeo, che vede coinvolte ben 8mila aziende isolane”.