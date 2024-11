Flavio Briatore ha lanciato un monito durante il side event di apertura del G7 Turismo a Firenze, sottolineando l'importanza di vendere meglio l'Italia e migliorare l'accoglienza ai visitatori stranieri. Il patron del Billionaire ha evidenziato le carenze nel settore turistico italiano, come la mancanza di musei differenziati e di servizi come i taxi, citando l'esempio di lunghe attese per un taxi a Roma riportate da turisti americani.

Ha evidenziato l'importanza dell'industria del turismo, evidenziando la necessità di ridurre la burocrazia e i costi per favorire lo sviluppo del settore. L'imprenditore ha proposto l'idea di creare un museo unico in Italia per esporre le opere d'arte attualmente conservate nei depositi delle gallerie, ispirandosi al Prado di Madrid e al Louvre di Parigi.

Ha sottolineato inoltre che l'Italia dovrebbe sfruttare appieno il potenziale del turismo, trasformandolo in una risorsa anche per la stagione invernale, non limitandolo al periodo estivo. Briatore ha concluso ribadendo l'importanza di valorizzare il turismo come una delle poche industrie italiane in grado di prosperare.