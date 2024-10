Era ora di cena quando, al culmine di una lite, una donna di 56 anni, ha preso un coltello da cucina e ha colpito alla gola, uccidendolo, il marito, di 60 anni.

La tragedia si è consumata ieri, a Nuvolento, nel bresciano, davanti al figlio della coppia 15enne.

L'omicidio, avvenuto all'interno della loro abitazione in via Carlina, sarebbe maturato in un contesto familiare difficile, con difficoltà economiche e con l’anziana madre della vittima da accudire.

La moglie, Raffaella Ragnoli, 56 anni, e il marito Romano Fagoni, operaio disoccupato di 60 anni vivevano con il figlio minore che ha assistito al delitto e ha chiamato i soccorsi. L’altra figlia, maggiorenne, non stava più con loro.

Intervistata da Agtw, una vicina di casa attonita da quanto accaduto ha parlato della 56enne: “Per me era una brava donna, andava sempre in parrocchia. Poi quello che succede in casa non lo so”.