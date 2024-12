Nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla procura di Brescia su un presunto gruppo criminale legato alla 'ndrangheta, sono stati arrestati 25 individui, tra cui l'ex consigliere comunale di Brescia Giovanni Acri e suor Anna Donelli.

Acri è attualmente ai domiciliari, mentre suor Donelli è stata identificata come persona "a disposizione del sodalizio per garantire il collegamento con i sodali detenuti in carcere".

Tra gli arrestati figura anche Mauro Galeazzi, ex esponente della Lega a Castel Mella, già coinvolto in passato in vicende di tangenti ma successivamente assolto dopo essere stato scarcerato.