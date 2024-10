Nella puntata di ieri, 18 marzo, la trasmissione “Chi l’ha visto” ha proposto un'intervista a una minorenne coinvolta nel caso di Yara Gambirasio, la 13enne uccisa il 26 novembre 2010, il cui unico indagato è Massimo Bossetti, in carcere dallo scorso 16 giugno.

La ragazza intervistata, all'epoca 14enne, ha il nome molto simile a quello della tredicenne di Brembate: Ilaria Gambirasio. Si tratta di una vicina di casa del muratore di Mapello, convocata in caserma per parlare con i Carabinieri perché Bossetti aveva visitato il suo profilo Facebook poco prima della scomparsa di Yara.

“Mi hanno detto che Massimo ha vistato il mio profilo e anche quello di alcune mie amiche. Ma per me è una cosa normale, eravamo vicini di casa, il paese è piccolo. Quando ci incontravamo mi salutava, mi chiedeva come stavo e come andava la scuola".

Così come Ilaria, anche altre minorenni sono state ascoltate dalla Procura perché Bossetti, accusato di omicidio aggravato e calunnia, aveva visitato la loro pagina.